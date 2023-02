Desaparecimento de advogado de Nova Odessa completa um mês

O desaparecimento do advogado criminalista Valmir Ernesto, de 47 anos, completou um mês no domingo sem solução. Ele saiu de seu escritório em Nova Odessa e não retornou para casa. Seu carro foi localizado carbonizado no Jardim Ipiranga, em Americana, no dia seguinte. O veículo estava na Rua Ibirapuera.

O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Lúcio Antônio Petrocelli, diz que não descarta a possibilidade de que o caso tenha alguma relação com a atividade profissional de Ernesto. “Temos várias linhas de investigação e nenhuma hipótese será descartada”, afirma o delegado. “A motivação do desaparecimento ainda não é certa, por isso analisamos todas as informações, tanto no aspecto profissional e pessoal”, completa.

Valmir Ernesto está desaparecido desde janeiro – Foto: Reprodução

No mês passado, a Polícia Civil apreendeu o notebook usado pelo advogado. O aparelho foi localizado em seu escritório e encaminhado à perícia do IC (Instituto de Criminalística) para tentar encontrar algum indício. O laudo ainda não ficou pronto.

Segundo o delegado, a quebra do sigilo telefônico também foi solicitada, pois houve uma informação que ele desapareceu no limite entre Nova Odessa e Sumaré.

O presidente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Nova Odessa, Osmar Alves de Carvalho, disse que a entidade tem acompanhado as investigações. “Percebemos o empenho da polícia, mas não temos nenhuma novidade. Foi o primeiro caso envolvendo a advocacia registrado em Nova Odessa. Isso gera insegurança”, desabafa.

Recentemente, o advogado Werington Ramela, sócio de Ernesto, relatou que no escritório não percebeu nada de anormal. “Trabalhamos juntos há 18 anos. Ele não me disse nada sobre ameaças ou qualquer problema”.