Demanda faz atendimento na educação ser ampliado

A Secretaria de Educação de Nova Odessa ampliou em 55% a capacidade de alunos nas salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado) em 2019, na comparação com o final do ano passado. A rede municipal está preparada para atender 140 alunos nessas salas, contra 90 até dezembro. Essas turmas oferecem um currículo personalizado para as crianças do ensino infantil e fundamental com algum tipo de deficiência intelectual ou autismo. Atualmente, são cerca de 120 estudantes frequentando o serviço.

Os estudantes são atendidos no horário oposto ao da sala de aula regular, com carga horária de até dez horas semanais. Essas turmas são compostas por 12 crianças, que são atendidas em grupos de, no máximo, três alunos. Contudo, geralmente os atendimentos são realizados individualmente, trabalhando pedagogicamente conteúdos que aquele estudante tem mais dificuldade.

Secretária de Educação da cidade, Claudicir Brazilino Picolo explicou que foi necessário aumentar o número de salas de oito no final de 2018 para 12 este ano por conta de um crescimento na demanda. Nova Odessa passou a contar com o serviço em 2013.

“Percebemos que a procura se tornou mais transparente. Antes, os pais que percebiam alguma especificidade no filho encaravam como um tabu. Como educadora, acredito que confiar que esse trabalho está dando resultado e o fato de ser um assunto mais claro fazem com que as famílias lidem de forma mais natural. Além disso, a escola também tem mais conhecimento para identificar isso nas crianças”.

Os alunos com deficiência intelectual ou autismo podem ser identificados pelos próprios professores regulares na sala de aula e passam então por diversas avaliações, inclusive clínicas. Casos mais complexos podem também ser encaminhados para atendimento na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

AUTONOMIA. Claudicir destacou que o objetivo do AEE é ajudar os alunos a superarem suas dificuldades pedagógicas para alcançarem o ritmo da sala regular sem amparo e, ao mesmo tempo, estimulá-los a alcançar a autonomia.

A dona de casa Silmara Simone de Souza, de 32 anos, é mãe das gêmeas Mariana e Lara. As pequenas, que têm 8 anos, possuem deficiência intelectual e atraso neuropsicomotor, relacionados ao nascimento prematuro. Elas frequentam uma sala de AEE desde 2017.

“Percebi que elas se desenvolveram bastante, tanto na aprendizagem na escola quanto na autonomia delas para fazer coisas no cotidiano. Trocar de roupas, escovar os dentes e comer sozinhas são coisas fáceis pra gente, mas para elas é mais complicado, então tem ajudado bastante”, disse.

Nova Odessa conta com duas salas de AEE nas Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) Augustina Adamson, Salime Abdo e Dante Gazzetta, três na Emef Paulo Azenha e mais duas na Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Ensino Infantil) Simão Welsh. O município conta ainda com uma sala itinerante que percorre as unidades mais próximas das famílias que têm dificuldade para se deslocar até unidades em outros bairros.