Defesa Civil resgata jiboia em chácara de Nova Odessa

Após o resgate em uma chácara localizada no Bosque dos Pinheiros, a equipe soltou a cobra em seu hábitat natural

A equipe da Defesa Civil da Prefeitura de Nova Odessa, com o apoio de bombeiros civis voluntários, resgatou uma cobra da espécie jiboia dentro de uma chácara no Bosque dos Pinheiros, neste domingo (19). Em 2021, mais de 40 animais silvestres já foram resgatados na cidade, sendo essa a quinta cobra.

Jiboia foi resgatada pela Defesa Civil de Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Após a operação de resgate, a equipe soltou a cobra em seu hábitat natural, na área da represa Areia Branca, divisa de Sumaré, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Vanderlei Wilians Vanag, a equipe foi acionada por uma moradora de uma residência no Bosque dos Pinheiros, área de chácaras próxima à fazenda velha. “A jiboia estava dentro do galinheiro da chácara, onde foi encontrada pela moradora, que rapidamente nos acionou através de nosso telefone”, explicou.

Segundo a diretora municipal de Meio Ambiente, a bióloga e zoóloga Daniela Fávaro, o aparecimento frequente de animais nativos em Nova Odessa se deve à grande expansão imobiliária que se iniciou na cidade há cerca de 10 anos em áreas onde, anteriormente, havia mata e culturas diversas, como de cana-de-açúcar, soja, amendoim e milho.

“Foi uma progressão muito rápida de loteamentos, o que acabou ocasionando a perda do habitat desses bichos. Agora, eles não têm mais onde se abrigar ou se alimentar, sem contar que seus predadores também estão desaparecendo”, explicou a diretora.

Ela também alertou que este tipo de ocorrência deve se repetir principalmente nos condomínios, que são obrigados a manter um espaço de área verde, além das chácaras, que possuem uma grande área verde em seu entorno.

Outros animais silvestres

Além da jiboia, as equipes da Prefeitura de Nova Odessa e os bombeiros voluntários já salvaram, em 2021, outras quatro cobras, três raposas do campo, três capivaras, um papagaio, dois gaviões carcará, quatro lagartos teiús, três urubus, oito gambás, seis maritacas, dois tatus, dois preás e três bem-te-vis.

Todos foram reinseridos em seu habitat natural, em áreas de proteção da cidade e da região. O total não leva em conta os resgates de animais domésticos nem de grande porte (como cavalos, mulas e bovinos).

Em caso como esses, a população de Nova Odessa pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (19) 99545-6418, a Defesa Civil Estadual pelo 199 ou também os Bombeiros (193) e a Polícia Militar (190).