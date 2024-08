Defesa Civil de Nova Odessa realiza ‘Simulado para Evacuação de Área com Risco de Enchentes’

Em preparação para o período de chuvas que se aproxima, a Defesa Civil Municipal de Nova Odessa promove na sexta-feira que vem, dia 23, às 9h, o “1º Simulado para Evacuação de Área com Risco de Enchentes”.

O local escolhido para a atividade foi a esquina das ruas Antônio de Oliveira e Luiz Delbén, no Jardim Flórida. Este é exatamente um dos pontos de risco para alagamentos em momentos de chuvas fortes e elevação do nível do Ribeirão Quilombo.

Defesa Civil de Nova Odessa fará simulado sobre alagamentos – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Os moradores das proximidades já estão sendo visitados e convidados a participarem do simulado pela equipe da Defesa Civil, coordenada por Vanderlei Willians Vanag. Trata-se da primeira ação preparatória para o plano de contingência sobre alagamentos deste ano.

“A gente pretende preparar os moradores e trabalhadores para uma eventual situação de alagamento repentino, para que todos saibam o que fazer, quem chamar, como se proteger até a chegada do socorro”, explicou Vanag.

No dia, o público vai receber material informativo com contados da Defesa Civil e outros órgãos de apoio, além de poder sanar todas as dúvidas sobre situações de risco. “O principal é que todos estejam preparados para uma situação real”, completou o coordenador.

De acordo com a prefeitura, novos simulados, em outras áreas de risco, devem acontecer em breve.

Desde 2021, como parte do plano anual de contingência contra as cheias, a Defesa Civil mapeou as áreas alagáveis do território de Nova Odessa.

O órgão também mantém o monitoramento 24h por dia do nível do Ribeirão Quilombo, bem como o contato constante com os moradores das áreas passíveis de alagamento, através de um grupo no WhatsApp, onde são postadas previsões climáticas e alertas da Defesa Civil Estadual.