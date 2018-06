Decoração de fim de ano terá garrafas pet em Nova Odessa

Proporcionar uma decoração natalina atraente em Nova Odessa e, ao mesmo tempo, divulgar a conscientização ambiental dos cidadãos em separar e doar materiais reaproveitáveis. Com essa ideia, o Fundo Social de Solidariedade está desenvolvendo o projeto ‘Um Sonho de Natal’ e realiza nesta próxima segunda-feira (11) o lançamento da campanha de arrecadação de garrafas pet de 2 litros, para serem utilizadas no final do ano para a confecção dos enfeites de Natal na cidade.

O evento está programado para ocorrer às 9h na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Haldrey Michelle Bueno, no Jardim São Manoel. A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andréa Souza, tem realizado reuniões com diversos setores da Prefeitura para a organização da campanha natalina: a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Educação e a Diretoria de Cultura e Turismo. Foto: Divulgação

A ideia é que as pessoas ajudem a decorar a cidade e, todos juntos, a preservar o meio ambiente. “Pedimos para, se possível, que o pessoal faça a doação das garrafas pet de 2 litros já higienizadas e sem rótulo. Pra facilitar o manuseio na separação e a confecção das decorações”, detalha Andréa Souza. Além da sede do Fundo Social, as doações poderão ser entregues em todas as 23 escolas municipais.

A arquiteta urbanista Tainara Caputi elaborou o projeto do ‘Sonho de Natal’ a pedido da primeira-dama e presidente do Fundo Social. “A ideia inicial é colocarmos fita de iluminação led em todas as árvores da Praça Central (José Gazzetta) e na Avenida João Pessoa instalar apenas na parte superior das palmeiras”, conta. O grupo inter-setorial tem discutido todos os detalhes com bastante frequência.

A pretensão do Fundo Social de Solidariedade é confeccionar bonecos de neve, velas, anjos, presentes e a árvore de Natal, todos a partir das garrafas pet de 2 litros arrecadadas junto à população. “Irá compor um ambiente do lado direito da praça com a árvore, os presentes e os bonecos. E do lado esquerdo faremos um ambiente religioso, na qual terá o presépio, os anjos, e as velas”, acrescenta a arquiteta.

O conceito do projeto aborda também o lado religioso, trazendo a mensagem bíblica de que um anjo desceu e avisou a todos sobre a vida de Jesus Cristo, seguido do canto de ‘Glória a Deus’. “O outro lado da praça será uma área de visitação, com um painel de Papai Noel para as crianças e famílias tirarem suas fotos, na frente da árvore que terá 6 metros de altura”, completa Andréa Souza. O Fundo Social de Solidariedade fica na Rua Heitor Penteado, 199, no Centro, e o telefone é 3476-6053.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.