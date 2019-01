Curto-circuito causa princípio de incêndio em fábrica

Um princípio de incêndio foi registrado na tarde desta terça-feira (22) em uma fábrica têxtil no Parque Industrial Recanto, em Nova Odessa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi causado por um curto-circuito. Ninguém ficou ferido.

Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Americana se deslocou até o local, mas a brigada de incêndio da empresa já havia controlado as chamas com extintores. Com a chegada dos bombeiros, foi desligada a energia e realizado o trabalho de rescaldo.

As chamas atingiram o forro da fábrica e parte das instalações elétricas. Não houve danos à estrutura do prédio.