Criminoso é detido pela própria vítima em posto de combustível

Um motorista de Uberlândia, em Minas Gerais, foi autuado em flagrante por furto depois de quebrar o vidro de um carro, estacionado no pátio de um posto de combustível em Nova Odessa, para tentar furtar um aparelho de som automotivo. Ele não contava, no entanto, com a ação da própria vítima, que flagrou a ação e imobilizou o assaltante até a chegada da polícia.

Foto: Arquivo/O Liberal

De acordo com o depoimento da vítima à Polícia Civil, o caso aconteceu no início da tarde da última terça-feira (12), em um posto de combustíveis localizado às margens da Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa. O balconista R.S.S., de 31 anos, morador da cidade, estacionou o veículo, um GM Corsa, no pátio do local e já havia se distanciado cerca de 50 metros quando ouviu o alarme do carro disparar.

Ele voltou até o local onde havia parado o veículo e flagrou o motorista M.S.R., 36, com metade do corpo dentro do carro, tentando furtar o aparelho de som. Ele havia usado uma chave de fenda para quebrar o vidro do lado do condutor e, assim, ter acesso ao interior do carro.

Assim que percebeu que o homem fugiria, a vítima agarrou-o por trás e o manteve imobilizado. Sem esboçar reação, o motorista foi mantido imóvel até a chegada da PM (Polícia Militar) no local. Ambos foram levados ao plantão policial, onde o motorista mineiro foi autuado em flagrante. As autoridades policiais tentaram entrar em contato com a família do indiciado, mas ninguém foi localizado.