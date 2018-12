Crianças arrecadam 70 mil garrafas pet para decoração

O Natal em Nova Odessa está mais colorido e bonito em 2018. Campanha encabeçada pelo Fundo Social de Solidariedade envolvendo as quatro mil crianças da rede municipal de ensino arrecadou 70 mil garrafas pet transformadas em ornamentos natalinos. Graças ao trabalho das crianças e à colaboração de patrocinadores e apoiadores, os principais pontos da cidade se transforaram para a chegada da época mais esperada do ano.

A decoração está na entrada da cidade, em frente à prefeitura, na Avenida João Pessoa e, principalmente, na praça Central José Gazzetta. É ali que o trabalho feito durante todo o ano salta aos olhos e chama atenção. Durante o dia, são as cores. À noite, tudo se ilumina e o clima natalino é ainda mais presente. O local recebe atrações todas as noites e acabou virando ponto de encontro, atraindo pessoas ao Centro da cidade, para a alegria do comércio.

































“A decoração está favorecendo o comércio. A cidade nunca teve tanta gente na praça como agora. O movimento aumentou e apostamos, inclusive, na vinda de pessoas de outras cidades da região atraídas pela decoração”, comemora a primeira-dama e presidente do Fundo Municipal de Solidariedade, Andréa Souza.

Foi ela quem liderou o esforço para viabilizar a decoração. A ideia foi lançada em maio com o objetivo – além de enfeitar a cidade e favorecer o comércio – de despertar nas crianças a consciência pelo reaproveitamento de materiais recicláveis e cuidados com o meio ambiente. O resultado da campanha para arrecadação das garrafas pet nas escolas municipais surpreendeu. Foto: Marcelo Rocha-O Liberal (12)

“Sabemos que aos avistarem garrafas jogadas na rua as crianças pediam para o condutor da van parar para que ela pudesse ser recolhida. Isso mostra o envolvimento e a conscientização que a campanha despertou nos pequenos”, conta Andréa.

A arrecadação das garrafas pet foi fundamental para viabilizar a decoração, mas ela ganhou vida também graças ao envolvimento da comunidade toda. Empresários da cidade e comerciantes colaboraram doando o material necessário para dar vida ao projeto. Até as plantas ornamentais que ajudam a compor a decoração da praça central foram doadas. Plaquinhas foram colocadas em toda a extensão do espaço com o nome dos colaboradores. Foto: Marcelo Rocha-O Liberal (16)

Graças à decoração de Natal, a praça acabou passando por outras mudanças no visual. O coreto foi pintado e os bebedouros receberam novo revestimento. A iluminação de led que está por todos os cantos da praça, inclusive nas árvores e na fachada da estação ferroviária, também só foi possível com a ajuda da iniciativa privada.

“Com custo mínimo para o município e com a ajuda de todos conseguimos transformar o visual da cidade neste Natal. Se dependesse só da prefeitura isso não teria sido possível. Não teríamos de onde tirar os recursos necessários”, diz Andréa, antecipando que para o próximo ano a ideia é ampliar a decoração para mais pontos da cidade.