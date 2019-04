Criança de 9 anos é atropelada em avenida de Nova Odessa

Uma menina de nove anos foi atropelada no final da tarde de quarta-feira (24) na Avenida Ampélio Gazzetta, em Nova Odessa. Ela sofreu ferimentos leves e foi levada para o pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia.

Foto: Reprodução / Google Street View

O acidente aconteceu no cruzamento entre a avenida e a Rua José Maria Bellinate, na altura do bairro Green Village. O motorista, um tecelão de 36 anos, disse que a criança estava sozinha e tentou atravessar a via fora da faixa de pedestres.

Ele tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. Um pediatra que passava pelo local prestou os primeiros-socorros até a chegada do resgate.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Nova Odessa como lesão corporal na direção de veículos. Caso haja representação pela família da vítima, o acidente será investigado pela Polícia Civil.