Corpo de ex-vereador de Nova Odessa será velado na prefeitura

O corpo do ex-vereador de Nova Odessa Celso Gomes Reis Aprígio, o Celso da Concrenova, será velado a partir do meio-dia deste sábado no saguão da Prefeitura de Nova Odessa. A informação foi confirmada pelo Secretário de Governo, Wagner Morais. O sepultamento do ex-vereador será às 17h, no Cemitério Municipal de Nova Odessa.

Celso morreu no início da noite desta sexta-feira (22) após cair de moto. Foto: Reprodução / Facebook

Segundo a Câmara de Nova Odessa, Celso teve um traumatismo craniano após a queda de moto, que aconteceu por volta de 17h30, nos arredores de sua empresa, que fica na Estrada Municipal Eduardo Karklis, no Distrito Industrial 2. Enquanto era atendido no hospital municipal, o ex-vereador do PSDB teve paradas cardíacas, de acordo com o poder Legislativo, e morreu em seguida.

O ex-parlamentar, também dono da empresa Concrefortti, tinha 49 anos, deixa esposa e quatro filhos. Celso exerceu um mandato entre 2013 e 2016 pelo PSDB. O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) decretou luto oficial de três dias.