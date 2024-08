Convenção confirma candidatura de Leitinho à Prefeitura de Nova Odessa

Dobradinha com o vice Mineirinho será repetida na Coligação "Continuar Cuidando de Nova Odessa", que conta com nove partidos

O prefeito Leitinho foi oficializado como candidato a reeleição pelo PSD, durante convenção nesta quarta-feira, na Villa Lucena, no Cachoeira, em Nova Odessa. A dobradinha com o vice Mineirinho (União Brasil) será repetida pela Coligação “Continuar Cuidando de Nova Odessa”, que tem apoio dos partidos PP, PSB, MDB, PRD, PDT, Avante e Agir.

Leitinho e Mineirinho na noite desta quarta (31), durante convenção em Nova Odessa – Foto: Divulgação

O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PSD) e o deputado federal Jonas Donizeti (PSB), além de lideranças regionais, participaram do evento.

Em discurso, Leitinho comemorou as conquistas para a cidade como a recém-inaugurada UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia e afirmou que se eleito pretende transformar a unidade exclusiva para a pediatria, e ainda deseja construir um novo hospital.

“Nós também temos um Corpo de Bombeiros, Poupatempo para ajudar a nossa população. Também o parque para as crianças e o Bem-Estar Animal para cuidar de nossos pets. Gosto de cuidar de pessoas e animais, é isso que eu sei fazer”, afirmou.

Mineirinho reforçou seu compromisso em ajudar na gestão da cidade. “Sabemos da capacidade do Leitinho no cuidado com a nossa cidade. Ainda temos muito o que trabalhar. Por isso, pedimos o apoio de todos os candidatos nessa caminhada, que só vai terminar quando contarmos os últimos votos”, disse.

Em 2020, Leitinho foi eleito com 12.071 votos, equivalente a 39,68% dos votos válidos. Ele já exerceu quatro mandatos como vereador.