Contra alta de casos de Covid, Nova Odessa recomenda volta do uso de máscaras

Decisão foi tomada nesta sexta, em reunião - Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa recomenda a volta do uso de máscaras em ambientes coletivos com aglomeração, tanto fechados como abertos. A decisão foi tomada em reunião nesta sexta-feira com profissionais da pasta.

O apelo se deve ao aumento no número de casos de Covid-9 em todas as regiões do Estado, causado possivelmente por uma nova variante do vírus que chegou ao País recentemente. Em Nova Odessa, a procura por atendimento médico por pacientes com sintomas respiratórios dobrou, chegando a 140 por dia.

“O atual momento ainda não demanda a obrigatoriedade de uso de máscara, principalmente porque os casos positivos continuam leves. Temos uma situação controlada. Não temos pacientes internados no momento, por exemplo. Mas cabe sim sugerir que, em função da nova variante, as pessoas voltem a usar máscara em locais com aglomeração ou circulação de muitas pessoas”, explicou o secretário-adjunto de Saúde, Gleberson Miano. A pasta também reforça a importância de completar o esquema vacinal e tomar as doses de reforço.