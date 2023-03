Conta de água terá reajuste a partir de maio em Nova Odessa

As contas de água e esgoto em Nova Odessa terão um aumento de de 15,99% a partir de maio. O congelamento na tarifa permaneceu por três anos consecutivos, desde o início da pandemia da Covid-19. O último reajuste das contas da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) foi de 3,78%, aplicado em maio de 2019.

O acréscimo foi definido pela Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PDT), discorda do aumento e deve tentar reverter a decisão na Justiça.

Nova Odessa anunciou reajuste nas contas de água – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

De acordo com a prefeitura, a nova tarifa começará a ser aplicada nas contas residenciais, comerciais e industriais com vencimento em maio. Também será válida para os demais serviços prestados pela empresa solicitados a partir de abril, como ligações e religações de água, além de ligações de esgoto, entre outros.

A tarifa residencial social para famílias com renda per capita de meio salário mínimo e inscritas no Cadastro Único, mecanismo do governo federal para o acesso a benefícios sociais, também passará a vigorar no mesmo período.

A administração municipal informa que a tarifa residencial social garante um desconto mínimo de 50% nos primeiros 10 metros cúbicos de consumo mensal, além de 25% nas faixas de 11 a 20 metros cúbicos.

PREFEITO DISCORDA

O prefeito Leitinho informou no início da noite desta quarta-feira que discorda e vai buscar formas legais de rever o reajuste de 15,99%.

Em nota, ele informa que, apesar de corresponder à inflação acumulada neste período de três anos da pandemia, o percentual acabou ficando elevado, principalmente para as consumidores que não terão direito à tarifa social.

“Eu, como prefeito, não posso simplesmente aceitar esse reajuste determinado pela agência reguladora. Vamos avaliar as opções administrativas junto à diretoria da Coden e ao pessoal da Ares-PCJ para rever esse reajuste. Vamos sentar e rever isso, vamos negociar com a agência, com quem temos um bom relacionamento”, enfatiza Leitinho.