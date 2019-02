Conselho da Coden não segue o próprio estatuto

Foto: Arquivo / O Liberal

Os três membros efetivos e os três suplentes do atual Conselho Fiscal da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa), eleitos em abril de 2018, são todos comissionados indicados pelo prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB). A atual formação vai contra o que determina o novo estatuto social da companhia, atualizado em novembro do ano passado, que exige que ao menos um dos membros seja servidor concursado.

A Prefeitura de Nova Odessa afirmou que está finalizando o processo de indicação de novos membros. Posteriormente, a Coden deve convocar assembleia para que os 16 acionistas minoritários aprovem ou não os nomes indicados pelo prefeito, já que a prefeitura é a acionista majoritária da Coden, com 99,96% das ações. Todos continuam sendo indicados pelo prefeito.

A atual formação efetiva do Conselho Fiscal é composta pela assessora de gabinete Glaucia Carolina Aguiar Lopes, pelo secretário de Administração, Júlio Cesar Camargo, e pelo secretário de Governo, Wagner Fausto Morais. Os suplentes são o chefe de Gabinete, André Fernando Faganello, o diretor de Planejamento, Paulo Henrique Bichof, e a assessora auxiliar Patrícia de Fátima Fortunato. Com a aprovação da lei que mudou o objeto social da Coden no ano passado, um novo estatuto social foi elaborado em 22 de novembro. De acordo com o artigo 62, inciso segundo, o Conselho Fiscal “contará com pelo menos um membro indicado pelo ente controlado, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública”.

Entre as funções do conselho estão opinar sobre o resultado de prestação de contas anual da Coden e examinar relatórios da administração e as demonstrações financeiras semestrais, entre outras. Os membros devem se reunir ao menos uma vez por mês e cada um é remunerado em R$ 1.400, equivalente a 10% do salário do presidente da Coden.

O vereador Tiago Lobo (PRB) afirmou que fará uma representação no MP (Ministério Público) questionando as indicações de comissionados para o Conselho Fiscal. Além disso, pretende questionar também se os atuais membros possuem qualificação acadêmica e profissional para a função.

De acordo com o novo estatuto, podem ser membros do conselho pessoas “com formação acadêmica compatível com o exercício da função em curso de graduação ou pós-graduação reconhecido ou credenciado pelo MEC (Ministério da Educação) e que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa pública ou privada”.

“O prefeito pode nomear quem ele quiser desde que atenda os requisitos. Pode até ser que seja legal o que ele fez, e aí a Justiça vai ver se ele atendeu aos requisitos, mas é imoral nomear para fiscalizar quem ele tem certeza de que não vai fiscalizar né. É no mínimo imoral isso acontecer”, afirmou Lobo.

Prefeitura afirma que vai atender exigências

Através de sua assessoria de imprensa, a prefeitura informou que está finalizando o processo de indicação dos membros para atender as exigências do novo estatuto. Reforçou que a exigência da nomeação de um servidor com vínculo permanente passou a constar apenas neste novo estatuto, aprovado pela Câmara em agosto de 2018.

Já sobre os questionamentos do vereador quanto à competência acadêmica dos indicados, a prefeitura ressalta que “a única exigência até então é de que os membros tivessem curso superior e todos atendem o requisito” e que o conselho sempre foi composto por servidores de confiança dos chefes do Poder Executivo de gestões passadas, como pode ser comprovado nas atas das assembleias ordinárias da empresa de economia mista”.