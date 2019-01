Concurso para GM recebe 1.665 inscrições

O concurso público aberto pela Prefeitura de Nova Odessa para a contratação de oito novos guardas municipais, sendo sete vagas para candidatos do sexo masculino e uma vaga para candidatas do sexo feminino, recebeu 1.655 inscrições, de acordo com dados fornecidos pela Metrocapital, empresa contratada pela Administração para organização a realização do concurso.

A listagem completa dos inscritos – 171 mulheres e 1.484 homens – está disponível no site da empresa. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 20 de janeiro. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

As inscrições puderam ser feitas até o dia 26 de dezembro. O salário oferecido é de R$2.207,10, além de vale-transporte e cartão alimentação no valor de R$ 460.

A jornada de trabalho será na escala 12×36 e no caso das vagas para os candidatos do sexo masculino, os principais requisitos são: ensino médio completo, CNH categoria AB, idade entre 18 e 40 anos (na data da posse) e 1,65 m de altura (mínima).

Já para a vaga destinada as candidatas do sexo feminino, entre os principais requisitos, a única alteração é em relação à altura (mínima de 1,60 m). Atualmente, a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa é composta por 40 patrulheiros, sendo 36 homens e 4 mulheres. Ou seja, com a realização do concurso, o efetivo terá um acréscimo de 20%.

O concurso para a contratação dos novos guardas é composto das seguintes fases: prova objetiva; teste antropométrico e teste de aptidão física; avaliação psicológica (específica para porte de arma) e exame médico específico (exame toxicológico e neurológico); e investigação social.

O edital completo também está disponível no mesmo site, onde os candidatos poderão ter acesso a todas as informações do concurso.

Isenção

De acordo com a lei municipal 2.426/10, foi assegurado isenção da taxa de inscrição para quem está desempregado há no mínimo 6 meses e seja residente e domiciliado em Nova Odessa; seja doador de sangue, tendo realizado nos últimos 12 meses antes da abertura das inscrições três doações (sexo masculino) ou duas doações (sexo feminino).

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.