Concurso da GM teve abstenção de 24,9%

Um em cada quatro candidatos inscritos para o concurso da Guarda Municipal de Nova Odessa não compareceu ao local das provas objetivas, que foram aplicadas neste domingo (20) pela empresa contratada pela prefeitura para a realização do processo.

De acordo com dados divulgados pela Metrocapital, dos 1.655 candidatos aptos a realização da prova, 413 se ausentaram. O concurso visa a contratação de oito novos guardas municipais – sendo sete vagas para candidatos do sexo masculino e uma vaga para candidatas do sexo feminino. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O concurso para a contratação dos novos guardas é composto das seguintes fases: prova objetiva; teste antropométrico e teste de aptidão física; avaliação psicológica (específica para porte de arma) e exame médico específico (exame toxicológico e neurológico); e investigação social.

A prova foi aplicada em dois horários diferentes nas seguintes unidades de ensino: Escola Estadual João Thienne (Centro); Escola Estadual Dorti Zambello Calil (Bela Vista); Escola Estadual Silvania Aparecida Santos (Triunfo) e Emef Alvina Maria Adamson (Jardim São Jorge).

O salário oferecido para os candidatos aprovados é de R$2.207,10, além de vale-transporte e cartão alimentação no valor de R$ 460.

A jornada de trabalho será na escala 12×36 e no caso das vagas para os candidatos do sexo masculino, os principais requisitos exigidos foram: ensino médio completo, CNH categoria AB, idade entre 18 e 40 anos (na data da posse) e 1,65 m de altura (mínima).

Já para a vaga destinada as candidatas do sexo feminino, entre os principais requisitos, a única alteração é em relação à altura (mínima de 1,60 m). Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis no site www.metrocapital.com.br.

Em dezembro, a mesma empresa aplicou as provas objetivas do concurso público visa o preenchimento de 69 vagas em 28 diferentes cargos nas secretarias de Educação, Administração e Saúde. Na ocasião, a abstenção foi de16,3%. Dos 6.742 candidatos inscritos, 1.103 não compareceram aos locais de prova.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.