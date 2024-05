Comércio se destaca na geração de empregos em Nova Odessa

Shopping está em construção na região central

O comércio tem sido um setor de destaque em Nova Odessa, que completa 119 anos nesta sexta-feira. Em 2023, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), esse foi o segmento com maior saldo positivo de empregos, com 573 vagas criadas.

Segundo a presidente da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), Juçara Rosolen, o desenvolvimento do setor se deve ao fato de que cada vez mais os empresários têm escolhido a cidade para alocar suas empresas. Ela também cita a conscientização da população em consumir produtos do município.

“Ao fomentarmos o comércio e a economia, atraímos cada vez mais empresas e comércios para Nova Odessa. Inclusive, já temos em vista novas empresas, que irão gerar mais de 1,5 mil empregos diretos na cidade ainda neste ano”, afirma.

Rafael Brocchi, assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Odessa, aponta que a administração municipal mantém um trabalho de incentivo à instalação de novos comércios da cidade, estimulando a capacitação profissional por meio do posto do Sebrae Aqui.

“Trouxemos o primeiro shopping da cidade, que está sendo construído na área central, o que vai manter a região central aquecida, criamos mais vagas de estacionamento e estamos preparando um curso de vitrine e atendimento ao público para comerciantes de toda cidade”, diz.

De acordo com ele, também foi criado o Centro de Referência ao Empregador e Trabalhador , que compreende o Poupatempo e mais sete repartições no mesmo espaço: Banco do Povo, Sebrae, Junta Militar, Procon, PLT (Posto Local de Trabalho), sala da Secretaria de Desenvolvimento, sala de treinamento, Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) e em breve um posto de atendimento da Receita Federal.

O LIBERAL foi até a região da Avenida Carlos Botelho para conversar com alguns comerciantes que decidiram investir na cidade.

Esse é o caso do casal Antônio Zani Neto e Fabrícia Bizzi Franchini, que saiu de Limeira há um ano para empreender em Nova Odessa com uma loja de sucos no Centro.

“Escolhemos Nova Odessa pela logística, pois fica perto de grandes rodovias e cidades importantes na região. Também é uma cidade muito boa para morar”, diz Antônio.

A comerciante Isabel de Oliveira, que tem uma loja de roupas, diz que Nova Odessa ainda tem as características de uma cidade pequena. “As pessoas ainda têm o hábito de darem um volta, principalmente nos fins de semana para as compras”, relata.

Fernanda Rocha, que tem uma loja de joias há dez anos, diz que já passou por vários desafios para manter as portas abertas. O mais difícil foi passar pela pandemia da Covid-19.

“Agora que superamos essa fase, outra superação é nos adaptarmos ao novo consumidor, que continuou com as compras pela internet. Quem continua com a loja física ainda tem muitos mais custos. Seria importante que tivesse mais atrativos no Centro para nos ajudar”, afirma.