Comércio abre em Santa Bárbara e Nova Odessa no feriado

Os estabelecimentos comerciais de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa irão funcionar em horário especial durante o feriado do Dia da Revolução Constitucionalista, nesta terça-feira (9) em todo o Estado de São Paulo. Em Americana, o comércio não abre.

Tanto em Santa Bárbara quanto em Nova Odessa, as lojas funcionarão das 9h às 15h. Na segunda, os estabelecimentos estarão abertos em horário normal, das 9h às 18h – assim como em Americana, que folga no feriado.

Comércio de Nova Odessa estará aberto das 9h às 15h no feriado

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa) informou que, apesar do horário especial do comércio, a associação não determina o funcionamento do comércio.

Ou seja, a abertura dos estabelecimentos deve respeitar acordo coletivo entre os sindicatos patronal e dos empregados.

Nas demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), não há uma determinação para todo o comércio. Em Sumaré, a Acias (Associação Comercial e Industrial de Sumaré) informou que a negociação é feita diretamente com o Sindicato dos Comerciários. Assim, só podem abrir as lojas que fizeram acordo.

Em Hortolândia, por fim, a Aciah (Associação Comercial e Industrial de Hortolândia) alegou que a abertura do comércio na terça será facultativa. Em dias normais, as lojas abrem das 9h às 18h.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.