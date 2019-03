Comerciante de Nova Odessa é preso por receptação de roupas

Um comerciante de 42 anos foi preso na noite dessa terça-feira (19) em Nova Odessa pela receptação de 234 peças de roupa que haviam sido furtadas de outra loja da cidade no dia 12 de março. Do total de itens, 129 ainda estavam com as etiquetas da loja lesada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o furto aconteceu durante a madrugada de 12 de março, ocasião em que mais de 360 peças foram levadas de uma loja localizada no bairro Jardim São Manoel. Nesta terça, a dona do comércio, uma mulher de 59 anos, foi avisada por uma amiga que parte da mercadoria teria sido vista à venda em uma loja do mesmo bairro. Foto: Divulgação / Polícia Militar

A mulher foi até o local por volta das 18h10, constatou que as peças eram de sua loja e acionou a PM (Polícia Militar). Na abordagem, o dono do comércio afirmou que comprou as peças de um “indivíduo desconhecido que lá passara” por R$ 580, e que não desconfiou que a origem poderia ser ilícita.

Ao todo, foram identificadas 234 peças da loja da vítima, sendo que 129 delas estavam com as etiquetas e preços originais. Somente essas peças identificadas já ultrapassavam o valor de R$ 580, segundo os policiais.

O homem foi preso em flagrante por receptação e será apresentado para audiência de custódia. Os produtos recuperados foram devolvidos a vítima, com exceção de uma amostragem foi enviada para perícia.