Com recuo da pandemia, Nova Odessa transforma Unidade Respiratória em Pronto Atendimento

Unidade que fica no Jardim Alvorada passa a atender em novo modelo a partir desta segunda-feira

A antiga Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, em Nova Odessa, mudará seu sistema de atendimento e, a partir desta segunda-feira (21), passa a ser um PAM (Pronto Atendimento Médico). O local funcionará diariamente das 7h às 19h.

Segundo a administração municipal, a mudança ocorre devido ao avanço da vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19), a queda de novas contaminações no município e ao recuo da pandemia nos últimos tempos.

Mudança do sistema de atendimento acontece na segunda-feira (21) – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O Pronto Atendimento atenderá casos de urgência e o Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia continua sendo uma opção para os pacientes, principalmente em situações de emergência e outras demandas.

“O importante é que vamos manter a unidade aberta para a população. Essa medida visa permitir o funcionamento de um Pronto Atendimento diurno mais próximo dessa região, a mais populosa da cidade, que vai atender ‘de porta aberta’. Mas as pessoas de qualquer região da cidade podem procurar atendimento neste novo pronto atendimento municipal”, explicou o secretário municipal de Saúde, Silvio Corsini.

O novo PAM do Alvorada vai contar com médicos clínicos gerais e pediatras, equipe de enfermagem e de farmácia, com a maioria dos equipamentos necessários para um atendimento de urgência.

Haverá também um protocolo para eventuais transferências de pacientes para o Hospital Municipal, em caso de quadros que se provem mais complexos.

“As consultas agendadas e de rotina, vacinas e demais serviços de Atenção Básica continuam na UBS 5, prédio que fica logo ao lado da antiga UR e que seguirá atendendo normalmente”, lembrou o secretário.