Com PSD como destaque, Nova Odessa troca cinco vereadores na câmara

Partido do prefeito Leitinho teve os três candidatos mais votados para o legislativo, com Oseias Jorge sendo o mais votado

Com o término da apuração de todas as urnas eleitorais, neste domingo (6), foram definidos os nove vereadores que irão compor a Câmara de Nova Odessa pelos próximos quatro anos. O destaque ficou por conta do PSD, partido do prefeito reeleito Leitinho, que teve os três candidatos mais votados. Além disso, cinco cadeiras terão novos donos.

O vereador que recebeu mais votos foi Oseias Jorge, reeleito com 1.272. Em seguida, aparecem Paulo Porto, eleito pela primeira vez com 1.162 votos, assim como Lico Rodrigues, que teve 1.147 votos e também não fazia parte da câmara. O trio do PSD, que foi elogiado por Leitinho durante o discurso após a vitória, foi o único a ultrapassar a marca de mil votos.

Oseias Jorge e Paulo Porto cumprimentam Leitinho após o resultado das eleições – Foto: Lucas Ardito/Liberal

Além do partido do prefeito, o União Brasil foi outra sigla que elegeu três representantes no legislativo. O Podemos teve dois candidatos eleitos, enquanto o PL, por fim, conseguiu uma cadeira. Todos os membros da câmara serão de partidos de direita.

Ao lado de Paulo Porto e Lico Rodrigues, as novidades entre os vereadores são André Faganello Oreia (Podemos), Marcelo Maito e Priscila Peterlevitz, ambos do União Brasil.

Eles entraram nas vagas de Cabo Natal (PP), Tiãozinho do Klavin (PL), Wagner Morais (Republicanos – não concorreu), Levi Tosta (Podemos) e Professor Antônio (PSB). Desses, Tiãozinho e Levi ficaram na condição de suplente.

Os demais vereadores reeleitos em Nova Odessa, por sua vez, além de Oseias Jorge, são Pelé (PL), Paulo Bichof (Podemos) e Márcia Rebeschini (União Brasil).