Com ‘aumor’

Criativas e caprichadas, as cartinhas são um encanto

Quando a bancária Fabiana Volpato, de 37 anos, criou a campanha “CãoTinhas de Natal”, em prol dos cães e gatos da AAANO (Associação de Amigos dos Animais de Nova Odessa), ela só queria tentar melhorar um pouquinho a vida dos animais no abrigo, contudo, ela conseguiu muito mais que isso. Em sua segunda edição, a iniciativa já é uma das mais importantes da ONG, que atualmente possui mais de 500 animais no abrigo.

Paulistana da zona norte, Fabiana se mudou há cinco anos para Nova Odessa. Assim que chegou, procurou conhecer alguma entidade que fizesse trabalho com animais. Na capital, ela atuava como protetora independente, contudo, por aqui, buscava ser uma voluntária mais atuante. Não demorou para encontrar a AAANO. Atualmente, ela faz parte da diretoria e cuida da parte social. “Tenho como uma das funções buscar engajar a sociedade na causa”, afirma.

Como além de bancária e diretora social de ONG, nas horas vagas ela também é escritora, inclusive com um título publicado em projeto cujo valor arrecadado foi revertido para a causa, Fabiana aproveitou o talento que tem com as palavras, assim como o fato de conhecer e participar da tradicional ação promovida pelos Correios com as Cartas de Natal, para criar as “CãoTinhas”.

Produzida em duas folhas de sulfite, a primeira é uma carta de apresentação e pedido, enquanto que a segunda traz a imagem de quatro animais disponíveis para adoção. Essa segunda folha, varia e traz um QR Code para quem se interessar a conhecer mais acessar. “Escrevi como se eles estivessem falando, uma maneira que encontrei para impactar mais as pessoas”, explica.

Para participar

Basicamente, a iniciativa funciona da seguinte maneira: a pessoa pega a cartinha nas empresas parceiras e pode tanto fazer a doação levando os itens em um dos sete pontos instalados na cidade, quanto fazer um Pix para o 01.995.128/0001-03.

Entre os itens solicitados, estão: lata de carne, ração (para gato e cachorro), granulado de madeira para gatos, produtos de limpeza (água sanitária, sabão para roupas, líquido ou em pó), cloro, jornais e detergente.

Fabiana explica que, apesar de serem vários itens, a pessoa pode doar o que quiser e puder. “Se cada pessoa que está lendo essa matéria pegar uma cartinha e doar R$ 1, isso já ajudaria muito”.

Para ela, a maior alegria disso tudo é ver o resultado. “É muito gratificante ver a sociedade engajada. Ano passado, demorou quase uma semana para as doações surgirem e cheguei a pensar que não daria nada e até tentava me consolar pensando que tinha valido a tentativa, contudo, quando começou a chegar foi muito bacana. Teve até gente que embrulhou de presente”, contou. “Tudo isso faz a gente ver que vale a pena o esforço.

Ainda assim, mais do que as doações que adoro ver chegando, ficaria ainda mais realizada se as pessoas adotassem os animais”.

São empresas parceiras: Amor ao Bicho (Americana), Papelaria Grafitte, Maria Bonita Vest, Flor do Açaí, Farma Vida Farmácia – Farmácia de Manipulação Humana e Veterinária, Agropet Mineiro, Keromaiz Festas e Academia Corpo e Energia.

Dando exemplo

Apaixonada por cachorros desde que era criança, Fabiana é “mãe adotiva” de Bob, um simpático cãozinho de uns oito anos, sem raça definida, que ela conheceu no condomínio onde mora. Muito bem cuidado, atualmente, ele tem até Instagram, o @bobviralatinha, e, acredite se quiser, “sorri” para ganhar comida. Segundo ela, a ideia de colocá-lo nas redes sociais foi para incentivar as pessoas a adotarem.

Ações natalinas

Além das “CãoTinhas” esses últimos dois meses do ano também são de vendas de panetone na ONG. “Temos muitas despesas, janeiro é um mês de férias, então, quanto mais ações diferentes conseguirmos fazer, mais pessoas vamos mobilizar e isso para os pets, é essencial. Além disso, todo mês precisamos fazer alguma coisa para não cair no esquecimento”, explica.

Tanto é assim, que a partir de janeiro, as cartinhas devem se tornar mensais. “Vou bolar algo para que essa ajuda possa vir o ano inteiro”, planeja.

Segundo Fabiana, ela vai disponibilizar a partir do ano que vem, na Amazon, dois contos de sua autoria que narram as histórias de dois pets. O valor cobrado por eles, de R$ 1,99, será revertido para o trabalho da AAANO.

Mais informações sobre a campanha ou sobre a associação podem ser acessadas em www.aaano.com.br.