Com 140 mil prontuários, NO recadastra usuários

Com população estimada em 60 mil habitantes, Nova Odessa tem 140 mil prontuários na rede pública de Saúde, o que motivou a secretaria a realizar o recadastramento para identificar usuários inativos, que faleceram e principalmente pacientes que não são da cidade. Os dados foram divulgados nessa quarta-feira durante audiência pública da Saúde na câmara para apresentar o balanço do 3º quadrimestre de 2018.

Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com o secretário de Saúde Vanderlei Cocato, em 2016 o número de prontuários passava dos 200 mil. A secretaria iniciou um processo de unificação e exclusão de prontuários de pessoas que faleceram ou não usam mais o sistema, chegando ao número de 140 mil no ano passado.

Em dezembro de 2018 iniciou o recadastramento dos usuários, com emissão do Cartão Saúde. O objetivo é identificar e excluir usuários de outras cidades nas UBSs (Unidade Básica de Saúde), ambulatório, Caps (Centro de Atenção Psicossocial) e também do fornecimento de remédios. Em dois meses foram recadastradas 936 pessoas.

“Quando a pessoa não tem o comprovante da CPFL ou Coden no nome, a gente gera protocolo de visita antes de liberar o cartão e vamos com a Guarda Municipal, Assistente Social e funcionários da central para uma visita in loco”, disse Cocato.