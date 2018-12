Coleta de lixo terá valor variável em Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou nesta quarta-feira uma nova metodologia de cobrança pelo serviço de coleta de lixo na cidade. Segundo a administração, contribuintes que produzem uma quantidade maior de resíduos vão pagar mais.

Chamada de TMR (Tarifa de Manejo de Resíduos), ela vai substituir a cobrança que vem todos os anos junto com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). É que a partir do dia 10 de janeiro de 2019, o serviço será de responsabilidade da Coden (Companhia de Desenvolvimento), exceto os bairros de chácaras, em que o trabalho continuará soba a responsabilidade da Prefeitura. Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com a administração, residências que produzem, em média, 100 quilos de resíduos por mês, pagam hoje o mesmo valor que uma empresa geradora de três toneladas.

“O principal objetivo com a instituição da Tarifa de Manejo de Resíduos Sólidos é fazer uma cobrança justa em cima dos grandes geradores de lixo, que hoje pagam o mesmo valor de um gerador de pequeno porte. Pedi um estudo bem minucioso à Coden e 88% dos imóveis consumidores de água não vão ter alteração no valor que já pagavam como cobrança pela coleta de lixo e que vinha junto com o IPTU. Não é justo que aqueles que produzem muito mais lixo paguem o mesmo valor daqueles que produzem bem menos”, ressaltou o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB).

O diretor financeiro da Coden, Daniel Cia Lorençatto, lembra que a Tarifa de Manejo de Resíduos Sólidos já é uma realidade em várias cidades do Estado e será cobrada mensalmente, junto com a conta de água e esgoto emitida pela Coden.

“Para que a população de Nova Odessa tenha uma ideia, neste ano, todos receberam o carnê de IPTU com a cobrança de coleta de lixo no valor de R$ 8,61 ao mês, independentemente da quantidade de lixo que produz, o que é muito injusto, já que temos os grandes geradores que produzem muito mais do que isso e pagam a mesma coisa. A instituição da tarifa tem exatamente esse objetivo, que é o de equacionar os valores e fazer uma cobrança justa em cima daqueles que produzem mais lixo”, disse ele.

Apesar de já anunciada, a transferência da coleta pela Coden ainda depende de uma decisão judicial. A licitação aberta para contratar uma empresa que fornecerá equipamentos e mão de obra foi suspensa por conta de uma ação daquela que ofereceu a melhor proposta. Ela acabou desclassificada por conta de um documento.

A assessoria da administração afirmou, no entanto, que se o caso não for resolvido até o prazo previsto para transferência, a Coden fará uma “contratação emergencial” de coleta.