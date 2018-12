Coden faz contrato emergencial do lixo

A Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) deve concluir até o final desta semana um procedimento para contratação emergencial de uma empresa que será a responsável pela coleta de lixo da cidade. A estatal, que hoje presta os serviços de água e esgoto, assume a responsabilidade pela gestão dos resíduos sólidos a partir do dia 10 de janeiro de 2019.

A Coden tem uma licitação em andamento para a contratação, mas o procedimento acabou suspenso pela Justiça a pedido de uma das participantes. A empresa Pass Transportes e Serviços Ambientais fez a melhor proposta de preço, mas foi desclassificada por falta de um documento.

O edital da contratação emergencial prevê um acordo pelo prazo de seis meses, interrompido “imediatamente” caso uma decisão judicial libere a Coden para concluir a licitação.

Segundo a assessoria de imprensa na empresa, não foi possível estimar um custo para esse contrato. “A Coden está solicitando aos participantes da licitação anterior o envio de orçamentos para a prestação do serviço de modo emergencial. É uma maneira da empresa ter em mãos os orçamentos até que seja julgado o recurso judicial, para que haja tempo hábil de executar o serviço a partir de 10 de janeiro de 2019. Trata-se de um objeto diferente e ‘menor’ que o da licitação anterior, alvo de questionamento judicial – por exemplo, não exigindo contêineres para o armazenamento dos resíduos sólidos. É previsto nessa contratação emergencial que tão logo haja a decisão definitiva do caso, o certame licitatório decorrerá normalmente e a plena execução do serviço”, informou a empresa, por meio de nota.

Por conta da transferência do serviço, da prefeitura para a companhia, os moradores vão pagar uma tarifa mensal embutida nas contas de água a partir do próximo ano. O valor, antes disso, era inserido nos carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).