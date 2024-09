Segundo a Prefeitura de Nova Odessa, a atividade contou com 23 participantes e aconteceu no último dia 26

A Coden Ambiental S/A, responsável pelos serviços de saneamento de Nova Odessa, concluiu nesta quarta-feira (4) os procedimentos administrativos do leilão que arrecadou R$ 201,5 mil com a venda de três lotes de sucatas e itens inservíveis, realizado na modalidade de licitação presencial.

Segundo a Prefeitura de Nova Odessa, a atividade contou com 23 participantes e aconteceu no último dia 26, no auditório da ETA 1 (Estação de Tratamento de Água), junto à sede administrativa da empresa, no Jardim Bela Vista.

Atividade aconteceu no auditório da ETA 1, junto à sede administrativa da Coden – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

De acordo com o presidente da Comissão de Licitações da Coden, Reinaldo Formaggio, os três lotes de materiais arrematados foram anunciados em edital e ficaram previamente disponíveis para a vistoria de interessados.

Oferecidos pelo critério de maior lance por lote, os bens alcançaram um preço duas vezes superior ao valor inicialmente avaliado no termo de referência, de R$ 100,3 mil.

O lote 1, contendo 7.360 kg de sucatas de hidrômetros usados, foi avaliado em R$ 83,1 mil e arrematado por R$ 140,5 mil.

O lote 2, contendo três veículos automotivos inservíveis e sem condições de uso, foi avaliado em R$ 11,5 mil e arrematado por R$ 38,5 mil.

O lote 3, contendo sucatas diversas, foi avaliado em R$ 5,6 mil e arrematado por R$ 22,5 mil.

“Consideramos que o resultado da operação foi um sucesso”, afirmou Formaggio. Ele também informou que as notas fiscais referentes aos lotes estão sendo emitidas e que as mercadorias poderão ser retiradas nos próximos dias.