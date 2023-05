Coden Ambiental faz alerta sobre golpe em Nova Odessa

A Coden Ambiental, empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, alerta sobre vendedores de uma empresa de filtros estão se passando por seus “agentes” em visitas domiciliares para falar sobre um suposto “relatório de qualidade da água”.

O diretor técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho explica que as equipes da Coden trabalham devidamente uniformizadas e identificadas. “Com exceção dos desentupimentos e manutenções de vielas sanitárias, as demais operações realizadas pela empresa não exigem a entrada dos profissionais dentro das residências”, alerta.

A orientação da empresa é que nenhuma informação, principalmente número de CPF, RG ou conta bancária, seja passada aos falsos agentes e que denúncias sobre comportamentos suspeitos de pessoas que se apresentarem em nome da Coden Ambiental sejam feitas pelo telefone gratuito 0800 771-1195.

“Para comprovar a qualidade da água, a Coden mantém um sistema de acompanhamento constante dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos que é aplicado tanto na água bruta que chega das represas às ETAs (Estações de Tratamento de Água) 1 e 2, como na água tratada distribuída à população”, salientou a companhia.

De acordo com a empresa, esse trabalho é realizado por uma equipe técnica própria, que colhe amostras em vários pontos do município, inclusive nas ETAs, para avaliar as características de potabilidade da água, como cor, turbidez, cloro livre, pH, flúor, coliformes totais e coliformes fecais. No caso das amostras das estações, a água segue para avaliação a cada hora, já aquelas colhidas em torneiras e reservatórios externos são analisadas semanalmente.