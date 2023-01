Centro de distribuição faz seleção nesta sexta-feira em Nova Odessa

Serão selecionados profissionais não cadastrados no PLT (Posto Local do Trabalho) da prefeitura

O novo centro de distribuição de medicamentos do Grupo Santa Cruz, em Nova Odessa, realiza nesta sexta-feira um processo seletivo para contratações. A seleção será das 9 às 17 horas, no auditório do Paço Municipal.

Serão selecionados profissionais não cadastrados no PLT (Posto Local do Trabalho) da prefeitura, mantido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na rodoviária.

Entre as vagas ofertadas estão a de auxiliar logístico, para atuar na separação, reposição, conferência e expedição de medicamentos, e auxiliar logístico PCD (Pessoa com Deficiência).

O PLT também está recebendo currículos para a seleção de 32 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas, das quais 22 serão para o Centro de Preparação Para Vendas da Localiza, que vai atender as lojas da rede em todo o Estado de São Paulo.

A empresa oferece benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, PCR (Programa Complementar de Resultados), plano de saúde Unimed Nacional, Gympass, Clube Allya de Descontos e Universidade Localiza.