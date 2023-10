Central de distribuição de empresa farmacêutica abre 86 vagas de emprego em Nova Odessa

Unidade instalada na Via Anhanguera vai contratar mais profissionais na área de logística - Foto: Claudeci Junior_Liberal.JPG

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 86 vagas para a área de logística no Centro de Distribuição do Grupo SC (Santa Cruz)/Panpharma, que atua no ramo farmacêutico. A unidade está instalada às margens do quilômetro 118, da Rodovia Anhanguera, no Condomínio Parque Industrial São Lourenço.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O prédio tem aproximadamente 34 mil metros quadrados e capacidade para armazenar até oito milhões de produtos. O Centro de Distribuição já abriu 150 vagas de emprego direto, mas a previsão é de que outras sejam preenchidas até o final do ano, totalizando aproximadamente 650.

No início do ano, o diretor de Logística da empresa, Marcelo Rocha disse que a escolha por Nova Odessa foi feita devido à excelente malha viária,

“Estamos orgulhosos de fazer parte deste momento que Nova Odessa está se projetando para o futuro. A cidade tem uma localização estratégica perfeita e daqui faremos a distribuição para outras localidades. Estamos contentes com essa parceria com a gestão municipal”, destacou.

Segundo a prefeitura, a entrevista para as vagas será na próxima segunda-feira, às 8 horas, na própria sede do PLT, que fica na rodoviária, na Rua Rio Branco, 699, no Centro. As oportunidades são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A entrega do currículo pode ser feita das 8h30 às 11h30.. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Interessados devem comparecer com os documentos e currículo.

O posto oferece ainda vagas para açougueiro, auxiliar de produção PCD masculino, balconista de bistrô e confeiteiro, além de balconistas de padaria e açougue.