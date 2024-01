CCR AutoBAn abre vagas para motorista de caminhão na região

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes de rodovias, abriu nesta quarta-feira (3) vagas de emprego para moradores da RPT (Região do Polo Têxtil). As oportunidades são para moradores de Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

CCR Autoban oferece vagas de emprego para pessoas da região – Foto: Divulgação / Autoban

Além desses municípios, o cargo contempla ainda trabalhadores de Campinas. O motorista contratado terá como função conduzir viaturas da empresa, podendo ser guincho leve, munck ou caminhão boiadeiro. O trabalho será no atendimento de solicitações na estrada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para se candidatar à vaga, o interessado precisa ter o completado o ensino fundamental e ter experiência com caminhão toco, truck ou carreta. Além disso, é necessário ter carteira de habilitação nas categorias D ou E. Por fim, o profissional deve ter disponibilidade para trabalhar em turnos de 12 horas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A remuneração oferecida é de R$ 1.981. Além do salário, a concessionária oferece vale refeição ou alimentação de R$ 807, participação nos lucros, assistência médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida, licença maternidade e paternidade, assim como academia e folga no dia do aniversário.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

As inscrições podem ser feitas por meio da plataforma virtual Indeed, que trabalha com vagas de emprego. As oportunidades também podem ser acessadas pelo endereço autoban.com.br.

Outros cargos

A CCR AutoBAn ainda divulgou vagas disponíveis para operador de pedágio e fiscal de obras. Ambas são para moradores de Jundiaí e exigem ensino fundamental completo. Os salários, por fim, são de R$ 1.511 e R$ 3.100, respectivamente.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.