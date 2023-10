Cavalo cai em fossa em Nova Odessa e é resgatado pelos bombeiros e Defesa Civil

Equipes do Bombeiros e Defesa Civil cavaram um caminho ao lado para facilitar a saída do animal

Para libertar o animal, os bombeiros e a euquipe da Defesa Civil fizeram um buraco ao lado - Foto: Divulgação_Corpo de Bombeiros

Um cavalo foi resgatado após cair em uma fossa, na Chácara Recreio, área rural de Nova Odessa, na tarde de sexta-feira (29). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil usaram uma retroescavadeira para cavarem um buraco ao lado do área, onde o animal estava, e conseguirem retirá-lo ileso.

De acordo com os bombeiros, o local estava tampado, porém com o peso do cavalo, a tampa rompeu, fazendo com que o animal caísse dentro da fossa. Enquanto era realizado um buraco, os bombeiros conseguiram fazer um suporte para puxá-lo.

Cavalo foi resgatado pelos Bombeiros e devolvido ao proprietário – Foto: Divulgação_Corpo de Bombeiros

O cavalo que tem o nome de “Piti” foi entregue ao proprietário e em seguida seria examinado por um veterinário.