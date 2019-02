Caso do ‘documento falso’ vai à promotoria

Foto: Arquivo - O Liberal

O Ministério Público de Nova Odessa encaminhou, no final do ano passado, para o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Smanio, a decisão que declarou como falso um documento juntado na ação que questiona o pagamento, pela prefeitura, da internação em hospital particular de um assessor do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB). Por ter foro privilegiado, ele só pode ser investigado na esfera criminal em segunda instância.

A informação foi dada esta semana pela promotora Beatriz Binello Desmaret no próprio processo. Ela opinou pela rejeição do pedido de Bill para que a ação fosse encerrada por conta do pagamento voluntário, feito por ele, das despesas que somaram R$ 37 mil na época.

O documento considerado falso é um relatório da Cross (Central de Regulação da Oferta de Serviços de Saúde), órgão responsável por distribuir vagas para procedimentos de alta complexidade em unidades do SUS (Sistema Único de Saúde).

Quando o caso começou a ser investigado pelo MP, o município enviou uma cópia do material com os pedidos para que o então assessor fosse transferido para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A administração alegou que optou pela transferência para uma instituição privada por não conseguir uma vaga e pelo risco de morte. O paciente acabou falecendo.

Na versão completa do documento, no entanto, consta a liberação de um leito no hospital da Unicamp. Com as duas versões em mãos, a juíza Eliane Cássia da Cruz declarou a falsidade da primeira.

A assessoria de imprensa do Ministério Público informou que foi instaurada, na assessoria jurídica de crimes de prefeitos, uma “notícia de fato”, procedimento prévio à abertura de um inquérito ou representação criminal.

O advogado do prefeito de Nova Odessa, Demetrius Adalberto Gomes, negou que o documento seja falso e disse que não foi notificado sobre nenhuma investigação da procuradoria. “Se eu for, vamos alegar o que já alegamos: que o documento não é falso, é incompleto. Dependendo do horário que foi tirado, não tinha todas as informações da Cross”, disse.