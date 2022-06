Casal é preso após furtar mercado em Nova Odessa

Além de alimentos, ladrões também furtaram a campainha do alarme e uma gaveta do caixa

Um casal foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (4), após assaltar um estabelecimento comercial de Nova Odessa, localizado no Jardim São Jorge.

A maioria da mercadoria furtada foi de alimentos, como pacotes de balas, amendoins, chocolate, creme de leite, danones, sucos e refrigerante.

Mas, junto dos assaltantes, os policiais também apreenderam pacotes de pilhas, uma extensão elétrica de 4 metros, e também a própria campainha de alarme do estabelecimento.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado na delegacia de plantão de Nova Odessa, não houve apreensão de dinheiro. Porém, também foi encontrado com os assaltantes uma gaveta de caixa registrada, que estava vazia.

A maioria dos objetos furtados foram recuperados, com exceção do que já havia sido consumido pelo casal. De acordo com a vítima, proprietária da mercearia, a mercadoria roubada teria um valor aproximado de R$ 600.

Para entrar no mercado, o homem, de 41 anos, arrombou a porta de vidro, enquanto a mulher, de 24, segundo testemunhas, o aguardava do lado de fora.

Segundo a vítima, que também prestou depoimento na delegacia, um funcionário de um bar que fica perto do mercado teria notado a presença de mais uma pessoa do lado de fora da mercearia e que poderia estar envolvida no furto.

A empresa que faz o serviço de segurança para o mercado identificou a invasão, e acionou a proprietária do estabelecimento, que chamou a polícia.

Os policiais militares foram até o local e encontraram o casal, que ainda estava próximo ao mercado. Na abordagem, os dois afirmaram que eram namorados e confessaram o crime. Ambos foram levados à delegacia e tiveram o flagrante do crime lavrado.