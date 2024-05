Casal de Nova Odessa perde carro em Canoas no RS, e volta para casa com Leitinho

Casal, que estava há 13 dias no abrigo, conseguiu contato com o prefeito pelas redes sociais

Os moradores de Nova Odessa, Adriana Pereira da Silva e José Ronaldo dos Santos, que estavam em um abrigo na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, voltaram para casa nesta terça-feira (21), junto com a equipe do prefeito Leitinho (PSD), que estava em missão humanitária, entregando donativos, auxiliando no resgate de humanos e pets atingidos pelas cheias.

O casal que estava no Sul a trabalho, perdeu o carro e os kits de enxovais que comercializavam.

Eles conseguiram contato com o prefeito Leitinho por meio das redes sociais, que se disponibilizou a ajudar ao casal.

“Sinceramente, achei que a equipe não conseguiria nos resgatar, pois estávamos a mais de duas horas de distância, mas em pouco tempo o resgate chegou e conseguimos sair a salvos”, afirmou Adriana.

“Ficamos muito felizes em fazer a diferença em levar mantimentos e ajuda ao povo do Rio Grande do Sul, e também por resgatar esse casal de Nova Odessa que estava no abrigo há 13 dias, a Adriana e o Ronaldo, que estavam a trabalho no Sul e perderam tudo”, disse Leitinho.