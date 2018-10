Casal de idosos em NO dá lição de cidadania

Foto: Marina Zanaki - O Liberal

Não existe adversidade para o casal Aparecida Pauline e Paulo de Almeida quando o assunto é participar da vida democrática do país. Ambos com 83 anos de idade, fizeram questão de estar neste domingo registrando seus votos na Escola Dante Gazzetta, no Centro.

“Temos que participar da vida política, se fazer presente”, ressalta Aparecida, que é cadeirante, mas elogia a acessibilidade da zona eleitoral onde vota. “Foi tudo tranquilo e fácil, felizmente”, resume.

Já Paulo de Almeida guarda com carinho, na própria carteira, todos os comprovantes de votos desde o período de redemocratização. “Se não fizermos esse esforço de vir votar, depois não adianta ficar reclamando”, ensina o aposentado.