Casa pega fogo em Nova Odessa e bombeiros controlam o incêndio

Bombeiros voluntários voltaram ao local do incêndio para realizar o resfriamento - Foto: Divulgação

Uma residência do Jardim São Jorge, em Nova Odessa pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (22) e os bombeiros voluntários estão no local para fazer o resfriamento do imóvel e assim evitar que o incêndio recomece. Não há feridos, de acordo com a corporação.

Informações iniciais passadas pelos bombeiros voluntários do município, apontam que o incêndio começou por volta de 5h e eles foram chamados por populares. Houve um trabalho de mais de duas horas para controlar as chamas. Bombeiros Militares e Defesa Civil também compareceram para auxiliarem na contenção do fogo.

Atenderam a ocorrência bombeiros voluntários e militares e Defesa Civil, ninguém se feriu – Foto: Bombeiros Voluntários de Nova Odessa / Divulgação

Atenderam a ocorrência bombeiros voluntários e militares e Defesa Civil, ninguém se feriu – Foto: Bombeiros Voluntários de Nova Odessa / Divulgação

Atenderam a ocorrência bombeiros voluntários e militares e Defesa Civil, ninguém se feriu – Foto: Bombeiros Voluntários de Nova Odessa / Divulgação Atenderam a ocorrência bombeiros voluntários e militares e Defesa Civil, ninguém se feriu

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda de acordo com os voluntários, nesta manhã, eles precisaram voltar ao local do incêndio para realizar o resfriamento e assim evitar que as chamas se propagassem novamente.

Ninguém se feriu e as causas do incêndio são desconhecidas.