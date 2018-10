Cartório de NO orienta eleitores sobre biometria

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Funcionários do Cartório Eleitoral de Nova Odessa fizeram a distribuição de folhetos orientando sobre a biometria na cidade. Os papeis foram entregues logo após a votação nas zonas eleitorais do munícipio. O objetivo, segundo informações do cartório, é que os eleitores façam a biometria com antecedência para a próxima eleição.

Nas eleições 2018, a obrigatoriedade do cadastro para votar em muitas cidades deixou uma parcela dos eleitores confusa. Em algumas regiões, por exemplo, há quem ficou até sem poder votar em razão do cadastro.

No cadastro biométrico, o eleitor registra assinatura, foto e impressão digital para a Justiça Eleitoral. A ideia é facilitar a checagem do eleitor e evitar fraudes nos próximos pleitos. Sem a biometria, o mesário da seção eleitoral checa manualmente a identidade do eleitor com um documento oficial com foto. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), cerca de 81 milhões de brasileiros já fizeram o cadastro, o que representa mais da metade do total de eleitores no Brasil. A meta do TSE é que até as eleições de 2022, todos os eleitores já tenham a biometria.