Carol pede afastamento da câmara por 40 dias

Depois de protocolar um requerimento informando sua exoneração na Secretaria de Desenvolvimento e a intenção de retomar o mandato na Câmara de Nova Odessa, a vereadora Carol Moura (Podemos) decidiu se afastar do Legislativo para passar por “cuidados médicos”.

O prazo pedido foi de 40 dias e a licença impede, por hora, o andamento de qualquer procedimento disciplinar contra ela.

Carol deixou a secretaria esta semana depois que veio à tona uma prisão, que ocorreu em fevereiro deste ano, acusada de furto numa loja de um shopping em Campinas. Ela tentou se afastar por licença médica da pasta, mas pediu exoneração no dia seguinte à publicação do caso.

Ela foi detida, em flagrante, no dia 17 de fevereiro, tentando levar cinco peças de roupa avaliadas em R$ 925 da loja Zara, no shopping Dom Pedro. Ela passou a noite na Cadeia Feminina de Paulínia e foi liberada no dia seguinte, após uma audiência de custódia. O juiz de plantão determinou o pagamento de uma fiança, no valor de um salário-mínimo.

Para a polícia, Carol disse, quando foi presa, que “sem pensar com clareza, decidiu retirar os dispositivos e colocar as peças na bolsa”.