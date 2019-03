Carol Moura é ignorada em 1ª sessão após denúncia

Depois de deixar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pedir afastamento do seu cargo de vereadora por 40 dias, Carol Moura (Podemos) foi solenemente ignorada durante a sessão desta segunda-feira da Câmara de Nova Odessa.

Foto: Câmara de Nova Odessa / Divulgação

Acusada de furto a uma loja de um shopping em Campinas, em fevereiro, a parlamentar só foi citada durante dois momentos da sessão de ontem: na leitura do seu requerimento em que pede o afastamento e em um pedido de adiamento de um projeto de sua autoria.

Se o prazo mínimo de afastamento for cumprido, ela deve perder as próximas seis sessões do Legislativo municipal.

O caso

Carol Moura tornou-se ré em uma ação penal na Justiça de Campinas pelo crime de furto qualificado. Ela foi detida, em flagrante, no dia 17 de fevereiro, tentando levar cinco peças de roupa avaliadas em R$ 925 da loja Zara, no shopping Dom Pedro.

Ela passou a noite na Cadeia Feminina de Paulínia e foi liberada no dia seguinte, após uma audiência de custódia. O juiz de plantão determinou o pagamento de uma fiança, no valor de um salário-mínimo.

Ela disse para a polícia, quando foi presa, que “sem pensar com clareza, decidiu retirar os dispositivos e colocar as peças na bolsa”.