Cargos em Nova Odessa são julgados pelo TJ como irregulares

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) julgou como inconstitucional 12 cargos comissionados em duas funções criadas pela Prefeitura de Nova Odessa. A Justiça também considerou irregular o número de cargos de livre nomeação destinados a servidores concursados.

O MP (Ministério Público) entrou com uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra a administração, em maio deste ano. De acordo com o órgão, os 11 cargos criados para assistente executivo (R$ 4.986,48) e um para diretor de transporte (R$ 6.407,33) deveriam ser ocupados por funcionários concursados.

Em relação aos cargos de livre nomeação, o juiz Fernando Antonio Ferreira Rodrigues julgou, no acórdão divulgado no dia 29, inconstitucional a lei que prevê 30% do total de cargos comissionados para servidores concursados, ou seja, de acordo com ele só estariam disponíveis 24 cargos para nomeações dos concursados.

Agora, a Justiça determinou à administração que toma as medidas cabíveis em 120 dias, a contar da data do documento.

Sobre o julgamento, a prefeitura informou que analisa quais medidas devem ser tomadas neste caso, dentro do prazo. “Os cargos questionados encontram-se preenchidos e seus ocupantes permanecem nos cargos neste período, durante o processo de reorganização”, trouxe nota.