Carga de medicamentos é recuperada pela PM em NO

Uma carga de 39 caixas de medicamentos foi roubada na manhã desta quarta-feira (31) em Nova Odessa e recuperada horas depois pela PM (Polícia Militar), que deteve um suspeito. Os remédios estão avaliados em R$ 14.375 e estavam sendo transportados em um veículo Fiat Fiorino quando foram levados. O jovem de 18 anos detido pelos militares confessou o crime e foi reconhecido pela vítima. Contudo, o período de flagrante já havia passado – ele foi ouvido e vai responder em liberdade.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo com a carga foi roubado por volta das 9h45 na esquina entre as ruas Rio de Janeiro e Vitória, no Jardim São Jorge, em Nova Odessa. A vítima, uma motorista de 25 anos, contou à Polícia Civil que estava parada com o carro quando foi abordada por dois homens. Eles simularam estar armados e exigiram tanto as chaves do veículo quanto dinheiro. A dupla entrou no carro e fugiu, levando R$ 70, um celular e a carga de remédios diversos.

Uma equipe da PM de Nova Odessa localizou, por meio de diligências, o veículo roubado. Militares de Sumaré foram informados que a vítima havia reconhecido uma foto de um dos suspeitos. Como o jovem já é conhecido pelos policiais, estes se dirigiram até o endereço dele, no Jardim Picerno, em Sumaré. Nada ilícito foi encontrado nas buscas pessoais, mas o jovem confessou que havia praticado o roubo e indicou que os medicamentos estava em uma casa na Rua Luzia Afonso de Meira, no Jardim Conceição, em Nova Odessa.

Tanto o portão quanto a porta do imóvel indicado estavam abertos, segundo o boletim de ocorrência, e os policiais encontraram a carga em um dos quartos. Ninguém foi encontrado na casa. O suspeito detido em Sumaré foi apresentado ao Plantão Policial de Nova Odessa por volta das 17h10. Como o período do flagrante já havia terminado, o delegado tomou o depoimento do suspeito e o liberou para responder ao indiciamento em liberdade.

Tanto o veículo quanto a carga foram devolvidos à motorista. O segundo suspeito de ter participado do crime não foi encontrado até a publicação desta reportagem.