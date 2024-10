Candidato baleado em Nova Odessa se recupera em casa, usa muletas e se diz prejudicado

O candidato a vereador de Nova Odessa Luan Vitorelli (PL) se recupera do tiro que levou e que atravessou a sua perna direita, durante a campanha que realizava no último sábado (28), na região do Jardim dos Lagos. Ele passou por atendimento no Pronto-Socorro e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia e foi liberado no mesmo dia.

Ao LIBERAL, Luan disse nesta segunda-feira (30) que teve orientação médica para usar muletas e precisou interromper as caminhadas para pedir votos na reta final da campanha. “Tive um livramento de Deus, porque foram efetuados cerca de cinco disparos em nossa direção. Consegui correr em direção a uma vegetação com muitas árvores, caso contrário poderia ter sido atingido com mais tiros”, afirmou o candidato.

Luan Vitorelli foi socorrido pela Guarda Municipal – Foto: Divulgação

Luan foi assessor superior departamental do atual prefeito e candidato à reeleição, Leitinho (PSD), de janeiro a outubro de 2021, além de diretor de Serviços Urbanos de novembro de 2021 a abril deste ano. Ele deixou a gestão dentro do prazo legal de desincompatibilização, visando a disputa das eleições.

“Na nossa gestão sempre respeitamos a democracia, acreditando que a verdadeira vitória se constrói com amor e respeito. Não aceitamos nenhum tipo de violência e confiamos na Justiça”, relatou Leitinho em nota.

Luan considerou que o episódio prejudicou sua campanha. “Tenho um propósito como pastor de igreja evangélica e agora quero honrar cada voto nessa minha nova missão. Como não posso caminhar para conversar com as pessoas, vou continuar falando com elas pelo WhatsApp, Instagram e Facebook. Quero falar com os moradores que defendem as mesmas pautas que eu”, completou.

Investigação

A GCM (Guarda Civil Municipal) e a PM (Polícia Militar) buscam possíveis imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação dos autores dos disparos contra a van onde o candidato estava.

O delegado Reynaldo Peres afirmou que as investigações estão sendo realizadas, mas disse que nenhum suspeito foi identificado.