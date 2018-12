Campanha mais de 1,5 milhão de lacres em Nova Odessa

Em mais um ano de mobilização, o quinto seguido, Nova Odessa dá a sua contribuição com o Centro Infantil Boldrini, de Campinas, que trata de crianças diagnosticadas com câncer. A Campanha de Arrecadação de Lacres “Salvando Vidas Com Amor” foi encerrada nesta quinta-feira (29) no Clube da Melhor Idade, com o saldo superior a 1,5 milhão de itens, a serem revertidos em recursos para a instituição.

A iniciativa foi realizada através de parceria da Secretaria Municipal de Educação com o Fundo Social de Solidariedade e a idealizadora da ação, Regina Célis Sasso. Durante todo o ano, as 23 escolas da Rede Municipal de Ensino, junto de vários comércios, igrejas e a comunidade em geral, arrecadaram lacres de alumínio em prol da campanha beneficente. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O encerramento teve a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andréa Souza, da secretária de Educação, Claudicir Brazilino Picolo, do secretário de Saúde, Vanderlei Cocato, do secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Levi Tosta, além de Priscila Neuburger, supervisora da Diretoria Regional de Ensino, localizada em Americana e responsável por Nova Odessa e outras cidades.

O CMEI (Centro Municipal de Ensino Infantil) Apparecida Rodrigues Prata, do Jardim São Francisco, foi o que mais arrecadou entre as crianças menores: 37.500 lacres. Já a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Alzira Ferreira Delegá, no Green Village, arrecadou 74.580 itens de alumínio. Foram as duas unidades ‘campeãs’, dentre as 23 unidades municipais, que totalizaram 759.540 lacres.

“Ano que vem as Escolas Estaduais entrarão com tudo nessa campanha também”, garante a supervisora da Diretoria de Ensino. “Este é o 5º ano que estamos na cidade, indo pra 19 edições no total na região. Tivemos o apoio integral de Nova Odessa e da primeira-dama. Estamos contabilizando doações das escolas e de toda a cidade, já passando de 1,5 milhão”, frisa Regina Sasso.

Um grupo de idosos que frequenta o Clube da Melhor Idade colaborou também com a campanha, confeccionando mais de 500 tocas de crochê, a serem presenteadas a crianças submetidas a quimioterapia e que perderam os cabelos.

O Centro Boldrini tem hoje 10 mil pacientes em acompanhamento, sendo 70 deles de Nova Odessa. São 800 novos casos por ano, 80% do total atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Do total das receitas do hospital, 44% dependem das doações da comunidade. A estrutura possui 77 leitos de internação, 390 voluntários e 120 atendimentos diários, totalizando 33 mil sessões de quimioterapia ao ano.

Referência internacional no combate ao câncer infantil, o Centro Boldrini inaugurou esta semana o maior centro de pesquisas da América Latina na área de oncologia pediátrica, em Campinas. Em cerca de 5 mil metros quadrados de área construída foram investidos R$ 50 milhões, em recursos do Ministério Público do Trabalho, provenientes do caso Shell-Basf.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.