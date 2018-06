Campanha do Agasalho vai separar peças para distribuição

A arrecadação de peças da Campanha do Agasalho 2018 em Nova Odessa chegou ao fim na semana passada. Foram cerca de 70 pontos de coleta espalhados em repartições públicas, escolas, igrejas, empresas e comércios. O Fundo Social de Solidariedade pediu a colaboração das pessoas em doar peças de vestuário, cobertores e roupas novas e usadas durante todo o mês de maio. O material será separado ao longo desta semana para a distribuição no CAS (Centro de Assistência Social) e no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A novidade da campanha este ano foi a participação da ‘Turma da Mônica’, com os personagens Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão presentes nas peças de divulgação da campanha, inspirada na ação lançada pelo FUSSESP (Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo). O principal objetivo da iniciativa é arrecadar as peças em boas condições, para uso das famílias carentes durante o inverno.

O Fundo Social está mobilizando voluntários e colaboradores na separação dos materiais, para a distribuição do próximo sábado, dia 9, das 8h às 12h, no CAS São Jorge e no CRAS Palmeiras. E da segunda até a sexta-feira, entre os dias 11 e 15, no CAS São Jorge, das 13h às 16h. “Quem estiver interessado pode nos procurar pra ajudar”, sinaliza a diretora de Gestão Social e Cidadania, Patrícia Cristina Pereira.

“Tornamos a Campanha do Agasalho, em grande escala, uma tradição em Nova Odessa”, destaca a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza. “O pessoal tem se empenhado mais a cada ano em ajudar a aquecer o inverno de quem precisa”, completa. Em 2017 foram arrecadadas 6.643 peças e o Fundo Social vai contabilizar as doações deste ano para distribuí-las.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.