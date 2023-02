Campanha de doação de sangue em Nova Odessa acontece no sábado

As coletas periódicas têm como objetivo repor os baixos estoques de sangue do Hemocentro

O Lions Clube promove na manhã deste sábado a Campanha “Doe Sangue, Salve Vidas”. A ação ocorre a partir das 8h30 e vai até as 12h, no Ambulatório de Especialidades, anexo ao Hospital e Maternidade Municipal, na Avenida João Pessoa, número 833, em Nova Odessa.

A iniciativa tem apoio da Secretaria de Saúde e é realizada e em prol do Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Doação é realizada em prol do Hemocentro da Unicamp; estoque está baixo – Foto: Divulgação

De acordo com a prefeitura, as coletas periódicas têm como objetivo repor os baixos estoques de sangue do Hemocentro, que cede bolsas para os pacientes do próprio município e de dezenas de outras cidades da região.

A arrecadação é de grande importância porque a pandemia de Covid-19 reduziu os estoques dos hemocentros brasileiros, em geral em até 50%, e a situação ainda não for totalmente normalizada.

Para ser um doador de sangue, é necessário ter entre 18 e 69 anos, mas são aceitos candidatos a partir dos 16 anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal.

O doador deve pesar mais de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem a doação e ter dormido pelo menos seis horas. Não é necessário estar em jejum. É importante que o doador esteja em boas condições de saúde.