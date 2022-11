Caminhão tem falha mecânica e atinge duas casas em Nova Odessa

Os muros das residências, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, foram destruídos e um carro foi atingido; ninguém se feriu

Um caminhão baú teve pane mecânica, perdeu o freio e atingiu duas residências na manhã desta quinta-feira (17), no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. O acidente não teve vítimas e foram constatados apenas danos materiais.

Segundo relato do motorista, confirmado pela Defesa Civil de Nova Odessa, o veículo vinha pela Avenida Frederico Hansen e, ao fazer a conversão para a Rua Alexandre Bassora, perdeu potência e o motor desligou. O condutor tentou puxar o freio de mão, mas não funcionou.

O caminhão recuou e a parte traseira afundou em duas casas – Foto: Prefeitura de Nova Odessa_Divulgação (7)

O caminhão recuou e a parte traseira afundou em duas casas. Os muros e os portões foram parcialmente destruídos. A calha de uma das residências cedeu. Além disso, um carro que estava em uma das garagens foi atingido e sofreu danos.

A Guarda Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para atender a ocorrência. O veículo acidentado foi removido do local com o auxílio de um caminhão prancha particular.

Um engenheiro da prefeitura realizará uma vistoria nas duas residências nesta tarde, mas a princípio não será necessária a interdição dos imóveis.