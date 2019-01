Caminhão sem freio causa acidente em Nova Odessa

Um caminhão carregado com sorvetes colidiu com outros dois veículos na Avenida Ampélio Gazzetta, em Nova Odessa. A motorista do Chevrolet Corsa, envolvido na colisão, sofreu apenas ferimentos leves. Segundo o motorista, o veículo de carga perdeu o freio na descida.

Os outros dois veículos envolvidos na colisão – o Corsa e um caminhão caçamba – estavam parados no cruzamento da avenida com a Rua Fioravante Martins, no sentido Sumaré. O caminhão de sorvete “prensou” o carro de passeio.

“Acabou o freio há uns 15 metros de distância dos carros que estavam parados. Eu tentei bombar pra ver se freava, mas não deu. Tentei desviar pro lado, mas acabei prensando o carro”, afirmou o motorista Adriano José Nascimento.

A Polícia Militar interditou a faixa da direita da avenida e aguarda a chegada da perícia para liberar o tráfego no local.