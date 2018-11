Caminhão com 12 toneladas de granito tomba no Centro

Um caminhão com cerca de 12 toneladas de pedra granito tombou no Centro de Nova Odessa na manhã desta quarta-feira (21). O motorista contou que acessou uma rotatória para fazer o retorno na Avenida Carlos Botelho quando sentiu o caminhão, do tipo truck, ceder ao peso da carga. As pedras ficaram estilhaçadas no meio da rotatória, que precisou ser interditada com cones. Ninguém ficou ferido e o prejuízo estimado chega a R$ 15 mil.

Foto: Marina Zanaki/O Liberal

O motorista João Batista disse que vinha a uma velocidade de cerca de 20 quilômetros por hora quando entrou na rotatória. Ele acredita que por conta da inclinação da rua a carga acabou tombando dentro do caminhão.

“Estou bem chateado porque parece que a carga era minha. Teve o susto, o caos e o prejuízo, dos dois lados”, desabafou. “O caminhão tombou devagar então acabei não me machucando, mas por sorte não tinha nenhum carro do lado”. Ele trabalha há 20 anos com transporte e já realizou diversas entregas para essa loja. O motorista contou que seu caminhão não possui seguro.

A carga saiu de Espírito Santo na segunda-feira (19) e seria entregue a uma loja de pedras na Avenida Pedro de Oliveira, em Nova Odessa. Um representante do estabelecimento, que preferiu não se identificar, contou que a carga consistia em 41 pedras e que apenas os pedaços maiores conseguirão ser usados.

Até a publicação desta reportagem, a carga estava sendo recolhida e a rotatória seguia fechada para o tráfego de veículos.