‘Caminhada pela Conscientização do Autismo’ acontece no sábado em Nova Odessa

Programação contará também com brinquedos infláveis gratuitos para as crianças

O Grumaa (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo), com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, promove a “2ª Caminhada Pela Conscientização do Autismo” neste sábado (6), a partir das 8h30, com concentração na Praça dos Três Poderes, em frente ao Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, 777, no Centro.

Expectativa é superar a participação de 200 pessoas na edição de 2023 – Foto: Divulgação

A atividade faz parte do Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, estabelecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) como uma forma de informar e orientar as pessoas sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista).

De acordo com a prefeitura, a programação contará também com brinquedos infláveis gratuitos para as crianças em geral, distribuição de pipoca e algodão-doce e até banho de espuma.

“Essa segunda caminhada é parte da nossa luta diária pelo respeito, inclusão e direitos das crianças atípicas. É com muito prazer que convidamos a todos para participarem conosco deste evento incrível, que vai levar para as ruas a informação, mostrando que o lugar do autista na sociedade é em todos os lugares. Coloquem suas camisetas azuis e caminhem com a gente”, afirmou Carine Sena, presidente do Grumaa.

A expectativa da organização é superar os 200 participantes registrados no evento no ano passado.

O prefeito Leitinho (PSD) destaca que a inclusão total é o foco de sua gestão. “Já implantamos uma série de ações e projetos pensados especialmente para essas famílias, como a contratação de cuidadores nas nossas escolas e a emissão da Carteirinha do Autista”, destacou o chefe do Executivo.