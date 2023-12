Câmara rejeita aumento de 9 para 11 vereadores em Nova Odessa

A Câmara de Nova Odessa reprovou, em 2ª discussão, o aumento das cadeiras de nove para 11 parlamentares, em sessão extraordinária na manhã desta quarta-feira.

A proposta, de autoria da Mesa Diretora, já tinha sido aprovada em 1ª discussão na sessão do último dia 4, mas agora não teve os seis votos que precisava.

A vereadora Márcia Rebeschini (PV), que inicialmente tinha se posicionado favorável, mudou sua decisão.

Dessa vez apenas cinco parlamentares concordaram com o aumento: Levi da Farmácia (União Brasil), Paulinho Bichof (Podemos), Elvis Pelé, Tiãozinho do Klavin e o presidente da câmara Wagner Morais (todos do PSDB).

Votaram contrários: Cabo Natal (Avante), Oséias Jorge (União Brasil) e Professor Antonio (PSD).

O presidente da câmara defende que Nova Odessa precisa ter mais vereadores.

“Isso aumentaria a representatividade da população. Se os vereadores fizerem bem o seu trabalho, buscando emendas com deputados e fiscalizando corretamente a administração pública, eles geram lucro para o município, nunca prejuízo”, destaca Wagner Morais.

Para o vereador Natal, apesar de ser uma proposta legal, pois a cidade poderia ter até 15 parlamentares, ele considera que nesse momento a cidade não necessita de mais vereadores.

“Para manter os novos vereadores e assessores, seriam gastos cerca de R$ 1,5 milhão por ano. Esse recurso poderia ser usado para construir creches, que é a nossa grande necessidade, no momento”, afirmou.

13º salário e férias

Na sessão extraordinária, os vereadores aprovaram em 2ª discussão o projeto que permite férias e 13º salário aos vereadores para o próximo ano.